﻿逍遙自在韓國盃抽1檔

韓國賽馬會昨晨在首爾馬場上，為周日上演的韓國盃和韓國短途錦標抽籤排位，兩匹香港參賽馬「逍遙自在」和「豹子頭」的練馬師羅富全和徐雨石，以及「豹子頭」的馬主均有到場。結果「逍遙自在」在韓國盃抽得一檔，「豹子頭」在韓國短途錦標卻抽十二檔，兩位倉主均表示不論排檔形勢，今仗都會全力拼勝。



「逍遙自在」乃羅富全前季開倉以來，其麾下首匹出外參賽的馬匹，有幸抽得一檔，羅富全說：「無疑『逍遙自在』排得內欄，總會較排外檔起步理想。不過我今（昨）日在晨操時，察覺到首爾馬場的沙地跑道，比沙田馬場的泥地跑道鬆散，以內欄一段尤甚。因此，今場如有對手前領，『逍遙自在』會先守在其後面的二三位，這會令牠走得更舒服。」



羅富全早前接受訪問時曾表示，部署旗下馬匹遠征海外，乃今個馬季的目標之一，如今坐言起行，「逍遙自在」周日將出戰韓國大賽，他說：「由於牠泥戰性能良好，但香港方面要在下月方有合適的泥賽供牠報名，所以我便決定派牠往韓國出戰。但畢竟這是新嘗試，加上香港和韓國的場地情形仍有不同，所以我只能說會全力以赴。」



徐雨石信任豹子頭



另一方面，徐雨石去年曾派「藍天堡馬」出戰韓國短途錦標，因往績而被硬性編在十三檔起步，結果僅負跑第二名，甚為不值。今屆徐雨石轉派「豹子頭」求補中，「豹子頭」沒再被硬性編在外檔起步，但不幸抽到十二檔，徐雨石卻處之泰然，只形容是「不是最理想但是合適」。



徐雨石解釋說︰「倘若今場多駒起步搶前，而『豹子頭』一旦不夠對手快，便會在內欄食沙，對其爭勝機會反而更不利。『豹子頭』跑泥地短途賽的表現一直良好，令我們對牠甚有信心，牠當可勝任此場韓國大賽，希望屆時能克服排檔形勢，取得最好成績。」



特約記者︰文傑