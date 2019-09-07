﻿馬場浮世繪——豹子頭初次遠征情緒穩定

由於羅富全已於前日返回香港，所以昨晨只剩下徐雨石仍留守首爾馬場，監督旗下「豹子頭」由助手策騎慢跳。課後石哥表示，對「豹子頭」的走勢感到滿意，尤其馬兒過終點後情緒相當穩定，甚至比起在沙田時更佳，以一匹初次遠征海外的賽駒而言，實在難得。



今場「豹子頭」將排十二檔起步，加上面對陌生場地及對手，勝負實在難以預料。但從另一角度看，「豹子頭」備戰工夫做足，晨課表現也出色，可憧憬能交出具競爭力的演出。而石哥之後又補充說，「豹子頭」目前食欲正常，昨日操練完畢沖身後再過磅，體重為一○○三磅，跟上季最後一場贏馬時相同。



此外，將在明日策騎兩匹香港代表出賽的華將何澤堯，於昨晚已抵達首爾，今日將出席晨課操馬。



馬場浮世繪