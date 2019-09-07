﻿聰明導彈校準發射

騎師潘頓於上周日的本季開鑼戰中取得兩冠兩亞，成績不俗，他表示雖然有幾匹座騎力拼僅敗，但畢竟對首日的成績尚算滿意。明日沙田日賽，潘頓出足十場，且過半數座騎預計會成為熱捧對象，他表示當中的「聰明導彈」和「怡昌寶寶」均有備而臨，希望能順利取勝。



隸屬蘇偉賢馬房的「聰明導彈」，上季尾由潘頓接手後兩戰均遇上伏兵，先在千四米被「勁有波幅」走甩，繼而在千二米被大冷馬「勞動創造」擊敗只得亞軍。明日「聰明導彈」復出跑第七場三班千二米，潘頓表示對爭勝機會樂觀：「上季此駒只是三歲，且是首季在港出賽，能夠交出頭馬及多次上名，表現相當難得。今季馬兒踏入四歲，應該續有進步，早前我過檔考驗，其走勢尚好，狀態進度滿意，今次復出跑贏馬路程，負磅不重且排在有利的四檔，只要能發揮出應有實力，將是爭勝分子。」



上季兩戰全勝的「怡昌寶寶」，明日將復出上陣，並初跑泥地短途賽。潘頓指此駒愈贏愈易，展示出本身質素優良，而以牠上月底以兩個多馬位輕勝泥地試閘的走勢推斷，應該合跑泥地賽的機會亦頗高，目前其狀態亦已提升至爭勝水準。不過潘頓分析形勢時指出，今場對手多快馬，「怡昌寶寶」若與牠們鬥燒，隨時會影響後勁，所以他將與練馬師丁冠豪研究最合適的戰略，希望「怡昌寶寶」能取得跨季三連捷。



最後，潘頓表示「依斯堅」上季尾才開始成熟，因而可連番上名，今季牠由低分起步，繼續在五班上陣，形勢相當有利。他最近連番在晨課策騎此駒出試，馬兒走勢亦愈來愈好，勇況冒起甚速，今仗跑曾上名的千四米，有望贏出在港首場頭馬。



特約記者：文傑