﻿頭號目標——心所欲後上橫掃

第五場四班一二○○米泥地。「心所欲」早於前季插班首仗，已在此程後追第五，而且當日場地本來已不利追，加上步速又偏慢，此駒轉彎走三疊蝕位後，直路上能持續追前，以一匹噸位不足千一磅的初出大冷門計，已顯示其泥地性能必定不差。



至於上季再跑同程只得梗頸四，一來當晚是跑濕泥，二來牠轉彎飛至四五疊蝕位無數，其實直路初已落後甚遠，最終追至只落後第三名的「怪獸都市」個半身位，再次證明泥地合跑。



性能方面，「心所欲」兩季合共四戰，最接近就是前季初出和上季的首仗，某程度反映休出特佳，今季復出即瞄準此程，賽前由田泰安一手操練，再配合馬房同日兩駒配莫雷拉，有晒大出擊的手影，只要一如預期般同場多匹快馬扯快步速，有力後上橫掃。



仲達