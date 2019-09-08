﻿勝在有方——發財寶質高欺弱旅

「發財寶」前季來港，首仗評72分於三班此程入位，雖無法威脅「精益求精」，卻已證明休後表現不差。季尾跌至65分在千四米得接近之殿軍，一再展現三班中級能力。雖然上季不進反退，於四班未能入Q，但曾在千四米跟「超新星」跑近而氣走實力指標「繽紛駿驥」，之後再跟其後在三班上名之「路路通」跑近而拋離主馬群，衝力略短，跑短二百米必更合發揮。改投韋廄後料有新鮮感刺激，可在內疊跟前，賺形勢後可憧憬像前度廄侶「明月昇輝」般交出應有水準，憑較高級數欺凌此組疲弱對手。



「話晒事」亦是從三班降下，上季尾轉入東廄初出，即在此程氣走今又同場之「勁瀟灑」而入位，水準值四班中級。細馬暑假後養壯了，排檔比前駒稍差仍可一鬥。「馬功臣」前季曾在三班輕勝此程，上季轉沉，幸好減分多且快，休夠望有新鮮感刺激，冷腳。



方駿暉