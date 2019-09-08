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﻿翠絲過兩關——福喜多多操足大變身

2019-09-08 列印
　　第一場「福喜多多」雖已五歲，但一直用得少，至今只跑過七仗，只要稍有戰鬥力，落到五班必能反彈。今賽前試閘由莫雷拉操刀，顯見騎者重視。眼罩這配備在晨課一直有用，今次上陣終肯使用，有權來個大變身，隨時贏馬而回。

　　第六場「數糊勇士」只服潘頓，兩勝頭馬均由他經手。自上季勝後，潘頓便從未沾手，馬兒表現亦一直低沉。今次復出立即配上贏馬拍檔，戰意肯定不用懷疑，加上重回四班出爭贏馬路程，勝望彌高，乃頭馬不二之選。

珊翠絲
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