﻿翠絲過兩關——福喜多多操足大變身

第六場「數糊勇士」只服潘頓，兩勝頭馬均由他經手。自上季勝後，潘頓便從未沾手，馬兒表現亦一直低沉。今次復出立即配上贏馬拍檔，戰意肯定不用懷疑，加上重回四班出爭贏馬路程，勝望彌高，乃頭馬不二之選。
珊翠絲
繼上星期後，有網民發起今日再阻礙機場交通，今次更鼓吹利用假機票入機場，警方及機管局嚴陣以待，警告用假機票涉及使用虛假文書罪，可被囚十四年，此外，又會即時拖走故意停駛阻路的車輛。港鐵為配合機場實施進出管...
2019-09-07
近期中國豬肉供應緊張，價格猛漲，有地方出現了「豬肉票」限量供應。分析認為，除了受非洲豬瘟在全國多地蔓延影響，中國多地近年關閉大量養豬場也是原因之一。國務院生態環境部要求各地不得以生態環境為由關閉養豬場...
2019-09-07
被喻為「怪獸」颶風的「多里安」，日前以五級颶風的強度，登陸太平洋島國巴哈馬，造成至少三十人死亡，位於大巴哈馬島唯一的國際機場亦被摧毀。「多里安」其後減弱至二級颶風，以時速一百六十公里的風力掠過美國佛羅里達州，逼近美國南、北卡羅來納州，造成至少十人喪生。總統特朗普表示，已致電南北卡的州長，強調會他準備提供援手。 喬治亞州及南北卡州共有二十四萬戶停電，大部份於沿岸地區。經過搶修後，有十萬戶仍未恢復電力供應。單在南北羅來納州，便有九十多萬人被下令疏散。早前佛州最少有九人做防風措施時死亡。北卡州一名老翁在屋頂做避風措施時跌死。 當局指「多里安」引發至少三股龍捲風，其中吹襲北卡州的龍...
2019-09-07
中信泰富旗下的馬鞍山峻源，主打三房及四房戶，項目日前一條龍開放示範單位兼開價，首批50伙包括三房、四房及特色戶，折實1564.26萬起。 中信泰富物業代理董事關潔瀅指出，峻源首批50伙單位，主...
2019-09-07
港股承接外圍造好，恒指一度漲275點，見26790點，再創逾一個月新高，雖然評級機構惠譽下調香港主權評級，但未見對港股有太大影響，恒指升勢僅略為回順，最後收報26690點，升175點，全周累升966點...
2019-09-07
車路士中鋒基奧特今季上陣時間不多，不過仍獲法國主帥迪甘斯信任召入國家隊。這位三十二歲老將亦自知國家隊生涯已步入尾聲，揚言會盡最大努力作出貢獻，今晚歐洲國家盃外圍賽H組勢助高盧雄雞主場擊退遇強即屈的阿爾巴尼亞，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬！（有線603、604台周日凌晨2:45直播） 基奧特今季在車路士四輪英超上陣三次，只得一次成為正選，而且仍未開齋。然而，此子卻力壓開季表現不俗的阿仙奴前鋒拿卡錫迪和韋斯咸射手施巴斯坦賀拿，獲迪甘斯投以信心一票，入選今次法國大軍，後者解釋︰「基奧特目前在車路士仍然處於艱難時刻，但他在國家隊永遠都交足表現，數據已經反映一切，這就是我信任他的原因...
2019-09-07
一年一度美亞廚具開倉活動又來了，今次各類廚具優惠低至兩折，當中更可以激筍價$169買齊十四件鍋具套裝！各位愛下廚的朋友，正好有藉口乘機添置新廚具。 好的廚具動輒要幾百元，不過今次美亞廚具開倉，卻可以低...
2019-09-07
曾志偉的兒子曾國祥（Derek）昨日在日本與女友王敏奕（Venus）共諧連理，志偉及多位親友到賀。一對新人亦在社交網分享婚照，宣佈喜訊，更展示疑似是紋在手指上的「紋身婚戒」，而圈中好友陳瀅則分享到賀的...
2019-09-07
正當香港的暴力示威持續之際，國際評級機構惠譽將香港長期信貸評級由「AA+」下調至「AA」，展望為負面，又預期，今年香港的實際GDP增長為零，明年增長預期為百分之一點二，是一個很低的增長率。惠譽又估計香港今年的財政盈餘會收窄至零，雖然惠譽估計香港的一國兩制框架會保持完好，但公眾的不滿將繼續存在。 今次惠譽直接將香港的評級調低，而且展望也是負面，意味着如果情況轉壞，會再調低評級。一般市民不太明白調低信貸評級的意思，全球三大信託評級機構穆迪、標準普爾和惠譽，為國家、地區及公司債務進行評級，評級愈高，代表風險愈低，而利息是風險的補償，高評級意味着付出少一些利息也可以借到錢，評級降低...
2019-09-07
第五場四班一二○○米泥地。「心所欲」早於前季插班首仗，已在此程後追第五，而且當日場地本來已不利追，加上步速又偏慢，此駒轉彎走三疊蝕位後，直路上能持續追前，以一匹噸位不足千一磅的初出大冷門計，已顯示其泥地性能必定不差。 至於上季再跑同程只得梗頸四，一來當晚是跑濕泥，二來牠轉彎飛至四五疊蝕位無數，其實直路初已落後甚遠，最終追至只落後第三名的「怪獸都市」個半身位，再次證明泥地合跑。 性能方面，「心所欲」兩季合共四戰，最接近就是前季初出和上季的首仗，某程度反映休出特佳，今季復出即瞄準此程，賽前由田泰安一手操練，再配合馬房同日兩駒配莫雷拉，有晒大出擊的手影，只要一如預期般同場多匹快馬...
2019-09-08