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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——心慷慨搏殺貪新鮮

2019-09-08 列印
　　第五場四班泥地千二米，「心慷慨」上季三月後再無落場，然而四至七月，一直有正常操練，歇暑期間，早在八月頭已恢復快試，八月尾更試大閘及拍跳，經過此輪準備，終於重納正軌。唔信？可以睇上季六月，今季八月兩課泥閘表現，一定睇到分別，難得可以由弱轉強，季初是搶攻好時機，久休半年後復出，充滿新鮮感，預期落場，頭段未必會太落後，若無估錯，咬得住主馬群，可望如早前試泥閘般，直路勁追一段爭三甲，甚至贏馬！

　　第九場三班泥地千二米，「公証福將」七月跑開、好開，唞暑後承接上季尾勢頭，試埋大閘，做足準備再攻強項，可跨季打疊好。

子健
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