雙「蘇」開齋兼起孖 韋達發財寶捧盃 莫雷拉帽子戲法封王

昨日多位騎練打開今季勝門，其中莫雷拉勝出呂廄「福喜多多」、沈廄「理想回報」及苗廄「銀紙」，三W兼做騎師王。其餘蘇偉賢贏「麯院風荷」及「聰明導彈」，田泰安贏東廄「加州明雋」及蘇廄「天意」，而後駒練者蘇保羅另贏「心多多」，齊齊梅開二度。至於唯一錦標的東華三院挑戰盃，則由沈拿策騎韋廄的「發財寶」奪標。



莫雷拉在開鑼日騎足十場而無表現，但昨日成績迅速反彈，先後勝出呂廄「福喜多多」、沈廄「理想回報」及苗廄「銀紙」，並於第八場後提前成為騎師王。巧合的是，以上三駒都是角逐泥地千二米，前駒練者呂健威透露：「『福喜多多』上季初曾數次發燒，因而影響了部署，幸好到季尾健康扶正，進度也納入正軌。此馬並非獨擅泥地，跑草地也絕對沒有問題，但始終今仗是贏泥地，因此短期內仍會以泥賽為出擊目標。」



而「理想回報」練者沈集成說：「『理想回報』今仗在莫雷拉胯下贏來看似輕易，但其實牠很難駕馭，正如早前試閘便曾經漏閘，幸好董事酌情處理，容許牠再作一次閘廂測試，結果才可趕及報跑今場賽事。至於雷神則對此駒很有信心，一直堅持要策騎。」



「銀紙」練者苗禮德則說：「『銀紙』質素良好，可是過往相當欠運，除了健康一度出現問題，陣上亦常因意外致敗，幸好今季回復正軌，今仗贏得相當出色。牠泥草均合，只要進度保持，相信能夠扶搖直上，在更高班次賽事競逐。」



此外，昨日唯一錦標是東華三院挑戰盃，結果由沈拿策騎「發財寶」奪得，人馬都開齋，練者韋達表示︰「我接手『發財寶』之後，研究過牠的賽績及競跑走勢，發現馬兒太過搶口，於是我在晨課便努力教其留後，而早前遣往試泥地閘即使當時場地較差，我仍堅持參加，藉此讓牠學會穩定走勢。臨場我叮囑鞍上人沈拿，嘗試守在前領馬之後，但『發財寶』起步順利，同時沒有馬搶放，我們只好獨自領放，幸好馬兒走得輕鬆，入直路再催策即拋離對手。沈拿是一位好好先生，當他表示需要支持，我當然樂於協助，如今我們攜手贏馬，大家都感到高興，亦要感謝馬房上下的努力。」



另一方面，昨日蘇偉賢和蘇保羅都開齋兼起孖，前者勝出「麯院風荷」及「聰明導彈」後表示：「『麯院風荷』今季狀態保持勇況，最可取是健康一直正常，其實牠今仗贏得有點運氣，起步慢閘之後，幸好末段仍能望空衝刺，希望繼續交出好表現吧。『聰明導彈』演出準繩，但陣上發揮經常差一點，所以只能交出一場頭馬。但話說回來，上季此馬只是三歲，已經連發交出好成績，算是很難得了，希望牠能夠持續進步，我相信稍後增程會更好。」



而蘇保羅則憑「天意」開齋，賽後他說︰「我不清楚對上一次在第二個賽日開齋是甚麼時候了。『天意』由廄內一位資深馬主擁有，他支持我很多年，能夠為他贏馬當然感覺最好。此駒上季尾演出回勇，本來今仗起步後一度被逼在三疊競跑，幸好早段步速夠快，又有其他馬匹上前，令其順利找到遮擋，入直路遂能發揮後勁勝出。」