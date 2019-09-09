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馬場浮世繪——韋達精兵捧從練後第一盃

2019-09-09 列印
馬場浮世繪——韋達精兵捧從練後第一盃
馬場浮世繪——韋達精兵捧從練後第一盃
馬場浮世繪——韋達精兵捧從練後第一盃
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　　在開鑼日憑「明月昇輝」勝出從練後第一W的韋達，昨日雖然只派出「發財寶」單騎應戰，但事實證明此駒是有備而來，不但在沈拿胯下打開勝利之門，更造出一分○八秒八一，打破了四班田草千二的班際紀錄時間，演出對比之前大幅進步，至於韋達亦奪得從練後第一盃。

馬場浮世繪

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