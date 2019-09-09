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馬場浮世繪——仁者荃心贏馬補番數

2019-09-09 列印
　　兩匹港馬「豹子頭」及「逍遙自在」昨日遠征韓國雙雙落敗，而同樣有報跑韓國短途錦標的「仁者荃心」，則因未符資格而留港出賽，結果在第八場泥賽爆出十三倍W。賽後練者文家良笑指，「仁者荃心」未能征韓未必是壞事，因為當地的泥地始終與香港不同，如今在港贏馬一樣開心！

馬場浮世繪

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