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馬場浮世繪——烽煙四喜再挑戰杜拜

2019-09-09 列印
　　苗禮德昨日憑「銀紙」開齋，但其實他對「烽煙四喜」同樣有信心，可惜後駒只跑第二。練者賽後透露，「烽煙四喜」上季本擬遠征杜拜，可是時間太倉促，而最後一場爭取出賽資格時遇上濕慢場地，未能跑出水準，所以今季會再作部署，務求取得明年二月二十九日全球最高獎金大賽沙地盃的出賽資格。

馬場浮世繪

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