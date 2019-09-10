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﻿馬場浮世繪——澳媒︰希斯下季返港開倉

2019-09-10 列印
　　昨日澳洲傳媒報道，曾在港從練九個馬季，並於一九九七/九八和九八/九九年兩個馬季年度成為冠軍練馬師的大衞希斯，將在下季重臨香港開倉，以取代將於今季後榮休的大摩。今年十月份屆五十七歲的希斯，於○五年離港返回澳洲時，曾表示不排除日後重臨。當年他回祖家先重掌家族名下的靈犀牧場業務，至一四年與與姪兒戴寶力合組練馬，兩年後兒子比安希斯加入成為三人組，於上個澳洲馬季贏馬二百二十一場，排名維多利亞省練馬師榜的第二位。其實早兩三年前便曾有傳希斯會回港從練，但當時他表示希望先扶植兒子成才。

　　香港馬會暫未回應有關希斯返港開倉的報道，不過據悉有馬主曾發電郵問希斯，對方無正面回答，看來該報道不是空穴來風。

馬場浮世繪
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