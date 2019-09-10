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﻿馬場浮世繪——馬會快活谷拜神祈福

2019-09-10 列印
﻿馬場浮世繪——馬會快活谷拜神祈福
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　　新馬季的第一次跑馬地賽事將於明晚舉行，馬會昨日先在跑馬地馬場拜神（圖），由行政總裁應家柏聯同一眾馬會高層，率領各部門職員上香祈福，祝願新馬季事事順利。

馬場浮世繪
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