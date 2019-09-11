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﻿翠絲過兩關——妙算達人一放到底

2019-09-11 列印
　　第二場「洪荒駿駒」上季尾配波健士出戰谷草最短途，不幸抽到最外檔，最終騎者選擇留到最後，直路拖展後勁，僅差一步追不及對手，演出非常出色。剛周日出戰泥地賽亦能跑入亞軍，證明狀態承接上季尾，水準依然。今次匆匆再戰續配薛恩，只要發揮不遜波健士，在此定有勝望。

第四場「妙算達人」早前試泥閘一放到底，可算是季初羅廄較為勇銳的一駒。此駒上季勇奪千八米經典盃，氣量充沛，初出爭一哩應合適，加上轉場到谷中作賽，對手較一直在田草面對的那一批為弱，今次可望再一放到底。

珊翠絲
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