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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——陽明亮亮漁人得利

2019-09-11 列印
　　第二場五班一千米。經常強調，買高伯新的馬，無論賽績幾好，最緊要還是睇操練，應跳唔跳之馬，多數會令你失望。「哈蝦王旺」頹廢至上季中後期，狀態才開始有轉機，操練唔多、唔辣，仍能兩度在四班同程後追跑第四，表現接近破格；今季降落五班重新起步，賽前執正操練模式，大閘、細閘及拍跳工序做齊，近乎從未在賽前有這樣的充足準備，狀態又早到位，還難得有值博賠率，抵博過同場熱門馬！

　　第六場四班千二米，唔知「陽明亮亮」之後會唔會被安排跑一哩，只覺得牠跑千二的把握更大，今次抽四檔並唔難跑，跟得到前領馬之後，不失主動權，應有望坐收漁人之利。

子健
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