﻿勝在有方——深愛短直路啱追

「深愛」勝出率雖偏低，但前季一出即勝四班田草千二米，早已顯示質素值PPG精英，且不必熱身也可交出高水準。其後常增程跑千四和千六米，只能間中入位。段速表現最勁是前季尾田草千四米，遇上不利後追之慢步速，跟「友誼之星」鬥爆一段竟可交出21秒89，後駒上季初也可在三班爆大冷，本身於四班不用負重當有利。既曾在泥地千二追近其後贏三班賽之「軍力勁」，短直路應合發揮。同父馬多數合跑短途，本身衝力短，此程憑新鮮感料可應付。改配巫顯東，此君上季同期便是騎「最驫」於此跑道於尾列後上如飛出冷，今組快馬多更有助衝入前列。



「清福」上季初於田草千二以出色段速入位，其後終在此程找到最佳出路，排檔適中，走二疊居中可再追入三甲。



方駿暉