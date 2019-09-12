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﻿馬場浮世繪——高伯新入「五」哈蝦王旺

2019-09-12 列印
﻿馬場浮世繪——高伯新入「五」哈蝦王旺
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　　練馬師高伯新今日迎來五十歲生辰，對於入「五」此等大事，練者以行動提前慶祝，因為昨晚他憑「哈蝦王旺」爆出十五倍冷門獨贏，為自己送上豐厚的壽禮，難怪賽後望住電算機時笑得非常燦爛！

馬場浮世繪
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