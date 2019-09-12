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﻿馬場浮世繪——巫斯義入場交流心得

2019-09-12 列印
﻿馬場浮世繪——巫斯義入場交流心得
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　　曾在港策騎多年的巫斯義，早前有指他稍後會掛靴，繼而前往澳門開倉轉任練馬師，雖然消息未經證實，但昨晚剛好見阿巫現身快活谷馬場，並且與多位練馬師有傾有講，難道是提前交流練馬心得？

馬場浮世繪
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