﻿谷戰開鑼雷神封王

昨晚舉行季內首次快活谷賽事，莫雷拉憑「綠色有運」及「醒目勇駒」贏馬，是唯一起孖的騎師，並且另加三場位置，最終成為騎師王。至於方嘉柏、徐雨石、姚本輝、丁冠豪、薛恩和黃皓楠都打開今季勝門。



昨晚一對「綠色」系同主馬分別建功，其中「綠色有運」為方嘉柏打開季內勝門，練者賽後說：「我能夠在首次谷戰即有馬贏，當然值得高興。『綠色有運』跑谷草一六五○米最正宗，今次賽前準備足夠，試閘已展露好走勢，而臨場早段步速偏快，加上鞍上人莫雷拉發揮出色，結果順利取勝。不過，此駒勝後評分會上調至新高，要替牠尋找合適的谷草賽事報名較困難，要爭取再捷並不容易。」



而「綠色勁駒」則為薛恩贏得來港客串的首場頭馬，練者沈集成指：「『綠色勁駒』的健康曾經出問題，所以影響了成績，幸好如今已無礙，進度也重納正軌，再者本身有班底，早前試閘亦有水準，因此勝回一仗，下次我會安排牠跑谷草千八米繼續爭功。」



姚本輝、丁冠豪、徐雨石和黃皓楠昨晚都開齋，前者勝出「威震天」後表示：「『威震天』畢竟已經七歲，戰鬥力漸走下坡，今仗勝在有陳嘉熙減十磅的優勢，幫助實在非常之大。」



而丁冠豪則憑「南莊加好」爆六十五倍大冷獨贏，練者賽後說：「『南莊加好』來港初期曾有腳患，但現時健康情況已經穩定下來，本身亦持續進步，但今仗主要贏在步速夠快，同時走內欄慳位，其實賽前我並無信心，因為一千米對牠來說嫌短，我認為跑千二米比較合適。」



至於徐雨石和黃皓楠憑「好甜橙」攜手開齋，練者透露：「『好甜橙』今仗跑千二米，是因為讓路予廄侶『阿凡達』跑一千米，至於贏馬關鍵則是保持住上季的勇態，如果是在季中，對手普遍跑起狀態，牠就會在終點前被追過了。」



此外，高伯新和史卓豐昨晚憑「哈蝦王旺」合作贏馬，彼此季內頭馬都增至兩W，練者表示：「賽前我對『哈蝦王旺』的爭勝機會有信心，因為牠唞暑期間曾接受喘鳴症手術，健康已經回復正常，加上本身質新未見底，能夠取勝並不令人意外，其評分仍有上升空間，跑最正宗的谷草一千米有望再捷。」



其餘韋達昨晚憑「興爾」贏馬，至今每次賽事日行一善，他表示：「我接手訓練『興爾』時，發現牠問題多多，除了競跑時重口之外，還喜歡將馬頭打側，影響陣上發揮，今仗能在沈拿胯下取勝，全靠早段獨自領放，沒有對手跟其鬥燒，希望開竅後令牠逐漸回復信心，下仗再出時能夠演出進步，爭取連捷。」



記者：文傑、亨利