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﻿順理成章——雷神鬆綁確不同

2019-09-12 列印
　　雖然莫雷拉於開鑼日頭場騎「帝豪寶駒」追不及潘頓騎的「跑得威」，僅負短頭位屈居第二，開不到好頭並當日未嘗一勝，然而剛周日便大發神威，全日中三元並榮膺騎師王。這三場頭馬來自不同馬房，可見回復公司騎師身份的莫雷拉，選擇惡馬的機會確是多了。如此形勢，莫雷拉要重奪冠軍寶座，自可看俏。

　　未計昨晚成績，潘頓兩個日賽都馬贏，表現依然見好，相信今季騎師榜的排名依然是非一即二。上季華將一哥何澤堯在開鑼日兩捷並封騎師王，剛周日遠征韓國雖然無功，但這位正值黃金期的土產騎師，今季保持好表現可預期。至於開鑼日表現惹人詬病的田泰安，在第二次賽事便打開勝門，而且為告東尼建了一功，看來這位上季騎師榜的三哥，今季跟告東尼仍會合作愉快，只要他好好珍惜這個地盤，頭馬數目仍會理想。

章名

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