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﻿馬場浮世繪——艦長天下老苗趁勇補中

2019-09-13 列印
  苗禮德周日派四駒出戰，上周日跑第二的「艦長天下」續配蔡明紹而匆匆再戰，苗禮德指馬兒剛戰力拼至終點才僅負，賽後既保持良好狀態，而且錯過了本周日的五班千四米，便要待至十月二十日，所以決定趁馬勇再拼，希望牠可贏得在港首捷。苗禮德另說「騰龍駒」上季尾跑二班賽排大外檔亦所負不遠，今次負輕磅再跑千二米，有望入三甲。

馬場浮世繪
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