﻿利敬國但願路路通

新馬季跑過三次賽事後，外籍大師傅中暫有利敬國、郭能、希威森和李寶利未贏馬。當中利敬國在前晚谷戰得兩亞一季，表現算是漸入佳境，昨晨收操後，他謂不會因此而給予自己太大壓力，只會努力工作，力求盡快打開勝門。周日其六匹座騎中，「路路通」和「王者再現」上季都在其胯下交出佳績，今次人馬再逢，他希望能夠交出頭馬。



羅廄「路路通」上季曾六次配利敬國出賽，取得一冠兩亞兩季，人馬合拍不成疑問，周日人馬再次合作出戰尾場三班千四米，利敬國分析說︰「『路路通』的途程適應力很廣泛，跑千二至千六米都適合，而且跑法十分彈性，本身前速不慢，所以擺前走或留後跑都可以交出成績。近期牠操練正常，雖然早前試泥閘時全程居後，但只是牠不喜歡『食泥』，而過往試泥閘亦出現這情況，當時表現不能作準。『路路通』今次已備良好狀態，排位抽得合適的四檔，可望全程守在有利位置，有助爭取勝利。」



王者再現贏馬良機



姚廄「王者再現」上季曾在利敬國胯下出戰四班田草千八米，只負於其後再出再捷的「福多寶」而得亞軍，周日再配利敬國出戰同班同程，利敬國說︰「『王者再現』屬尺寸馬，須把握好發力點才能夠交出好表現，太早或太遲發力都有影響。而牠上季尾表現下滑，可能是因之前出賽太多，但早前試泥閘時走勢已回復暢順，看來經歇暑後，體力與狀態都已回復，今次列陣正宗路程，負磅不太重兼遇上馬少場合，將是牠贏馬建功的好機會。



最後，利敬國表示因沈廄「八太子」早前在從化接受訓練，故此未有機會在晨課試馬，但賽績上顯示牠合跑泥地，周日再戰泥地一六五○米，即使同場對手實力不弱，但只要馬兒發揮出上季入位時的水準，足以加入戰團並取得前列名次。



特約記者︰文傑