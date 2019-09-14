  • 2019年9月14日 星期六
  • 28º
  • 87%
熱門： 修例風波腐液林鄭月娥燒國旗中秋節

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——晶瑩汪洋受傷退役配種

2019-09-14 列印
  「晶瑩汪洋」曾經一度是全球最高分賽駒，但接連在英皇錦標和朱德望國際錦標拼失跑第二之後，評分已落後「成全寶」一分，而且禍不單行，日前又在新市場操練期間受傷，幸好當時策騎員察覺立即收停並即時落馬，未有釀成意外，而馬兒被運往馬醫院接受檢查，發現後腳脛骨骨裂，且需要立即接受手術。結果手術相當成功，馬主發言人其後表示，希望「晶瑩汪洋」能夠全面康復，雖然肯定不能再上陣，但估計傷患不會影響日後配種。

  「晶瑩汪洋」服役以來出賽十七次，取得八場頭馬及九次位置，從未脫三甲，其中今年七月在英皇錦標力拼「成全寶」僅負得第二一役，已被公認為英國近年最扣人心弦的比賽。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd