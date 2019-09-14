﻿利之喜從化展新生

田泰安上周日開齋兼起孖，可是接着在周三夜馬卻交白卷，明日沙田賽事田泰安將策騎八駒出賽，他表示依然會埋頭苦幹，為每匹座騎拼盡求勝，而今戰尤以「利之喜」和「悅裕」最有機會交出頭馬。



蘇保羅過往較慢熱，但今季一反常態，早在上周日已憑兩匹在從化馬場訓練的「天意」和「心多多」開齋兼起孖，明日此廐另一匹從化兵「利之喜」將列陣第四場五班千四米，田泰安說：「『利之喜』上季曾因傷患而缺陣一段長時間，不過牠在休戰間往從化馬場訓練，得到當地的優良設施幫助下，復出後狀態回升甚速，季尾最後一役也只敗在上周復出再贏的『麯院風荷』腳下得第二。由於牠一直以從化為訓練基地，我未有機會在晨課策騎牠出試，不過只要維持狀態及進度，今仗有力在上名路程爭勝。」



東廄「悅裕」上季煞科在田草千六米後上取勝，明日轉戰泥地中距離，田泰安談及其機會時說：「我一再強調『悅裕』若不是出閘遲緩和早段翻步實在太慢，導致經常陷於被動，實力其實不止於此，所以當牠遇上較合適的步速形勢時，都能夠發揮出威力。今次『悅裕』出戰泥地賽，以其上季在此程後上跑第三的表現，理應勝任有餘。何況牠早前試泥閘後上第二的走勢悅目，可見狀態已回勇，而泥地賽又經常會出現利追的快步速，希望牠能夠贏出跨季孖寶。」



田泰安還提到「電訊火箭」剛戰跑千二米是嫌短，今次增程二百米會更合發揮，且熱身後亦有助提升狀態，若能克服排十四檔的不利形勢，有望走入三甲，甚至贏馬收復前失。



特約記者：文傑