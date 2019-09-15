﻿勝在有方——鵰神力爭跨季孖寶

「鵰神」上季中初跑泥地短途時，已能憑終極時速22秒51衝得季軍，再出排檔內移即能反勝「馬奇財」而入Q，確認泥地性能出色。其後增程到一哩，段段快跟仍能氣走當時甚銳之「好叻仔」，僅輸在氣量未足而已，段速表現絕不差。本來四月初可補中，怎料早段不智地留後，讓外側之「上浦福滿」上前切入賺盡形勢，本身則成為慢步速受害者，應勝而敗確不值。季尾轉馬房休近三個月復出，終於因應快馬不多而回復前置跑法，雖賺形勢，卻可拋離今又同場之「安賦」，末段更快逾半秒，爆發力非一般中班馬可比。既然「上浦福滿」其後可加添兩W，「鵰神」留在四班多負十磅，休夠操足而臨，力足取得跨季孖寶。



「安賦」轉馬房後打疊四仗入三甲，跑泥地一哩例追一段勁，起用潘頓可跟前駒串翻版Q。「喜盈運」上季一出即在田草入Q，不必熱身也有好表現，前季初戴防沙眼罩跑泥地得亞軍，三甲分子。



方駿暉