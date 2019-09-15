﻿翠絲過兩關——牛精輝煌增程攻堅

第五場三班一二○○米。羅富全馬房今季似較慢熱，但今次筆者對「朝五晚九」卻絲毫不敢小覷，一來因為本身上季無甚戰功，不似其餘廄侶已拼搏甚勤，很大機會是馬房今季爭分籌碼，二來今仗對手實在太弱，唔贏實在對唔住自己。 若翻看上季280場次三班千二米，在步速偏向利前置之下，「朝五晚九」居中後位置入直路後，持續在內欄不利場地競跑兼曾受困之下，竟然都追得虎虎生威，最後只個多身位負於之後四捷的「夏威夷」，另只半身位落後走相若跑線的「年年旺」，以後駒其後都在三班加添一冠三亞，季尾升上二班也只僅負得亞，「朝五晚九」如今在三班是如何超級，條數應唔難計。 「朝五晚九」其後因腳傷而休戰了近半年，復出後...

2019-09-15