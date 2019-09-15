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﻿翠絲過兩關——牛精輝煌增程攻堅

2019-09-15 列印
　　鄭俊偉馬房今日出馬多達九匹，佔馬房兵力五分之一，應不會無的放矢。

　　第一場「牛精輝煌」跑千八米及二千二百米曾入圍，性能已肯定長優於短。開鑼日出爭千四米，今次熱身後即報爭千八，擺明是目標所在。上季煞科日，此駒跑同程獲殿軍的演出甚不俗，今場磅輕路合，機會看俏。

　　第九場「加州議長」上季輸得最近一仗便是田草千二，該仗與「競技勇士」力拼下僅負短馬頭。今回兩駒再度相遇且配搭不變，不過前駒今次倒過來受讓磅，一來一回之下，應有力反先對手。

珊翠絲
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