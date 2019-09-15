  • 2019年9月15日 星期日
  • 29º
  • 81%
熱門： 修例風波北角連儂牆國旗藍衣人

日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——靚籐王辣操搏命

2019-09-15 列印
　　第三場五班千六米。剛周三賽事推介「哈蝦王旺」，理由是關乎操練，今次揀「靚籐王」的原因也一樣，後駒上次隔三個月復出，有慢試，也有試閘，準備算完整，卻唔夠辣；經過一場實戰測試後，只隔兩周再落場，賽前不單跳夠兩課，埋門一課出跳時間，更比起上次賽前任何一課都要快，上次與今次的備戰，邊一次積極，一睇就知，開氣後再跑同程，由九檔變四檔，睇好能提升名次，甚至贏！

　　第九場二班草地千二米。高班讓磅賽，唔夠銳的高分重磅馬，讓唔起輕磅當銳馬，「載譽歸來」集兩大條件，上季尾谷草一哩超出色表現，暑假後做齊工夫，復爭千二對住此棚短途馬，分量好強。

子健
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd