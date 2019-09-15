﻿重點出擊——載譽歸來評分未盡

細看第九場各匹參戰馬，發現潘頓的選擇其實多籮籮，他沒有揀嫡系座騎「美麗甜心」，尚可說是造不到一一五磅而被逼放棄；「競技勇士」及「載譽歸來」上季績優星味甚濃，我看他也是魚與熊掌之間作出抉擇，最終選了前駒出賽，有可能基於與馬主私交甚篤。然而，筆者認為後駒的往績更有睇頭，故決定作為投注對象。



先論「載譽歸來」於總場次683得亞的水準，能夠大幅拋離再出贏馬的「弛曜風」多達三個馬位，本已甚具説服力；之後一仗初次增程跑1650米，早段步速超快之下沿途二疊望空，直路更是大半途程沿不利路段衝刺，只在最後一百米被賺盡步速及場地的「綠色有運」趕過，而後駒在剛過去的周三已輕鬆再取頭馬，可想而知現階段「載譽歸來」的評分並未反映真正實力，今戰有望替羅廄取得季內首場勝利。



安西教練