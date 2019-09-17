﻿馬場浮世繪——戴圖理G1平個人年度紀錄

戴圖理雖已四十八歲，但今季在陣上的表現如有神助。剛過去的周日，法國隆尚馬場舉行雌馬二千四百米一級賽紅寶錦標。這場賽事被視為凱旋門大賽前的三大前哨戰之一，結果戴圖理策騎高仕登馬房的「星捕手」一放到底贏馬，騎者今年所贏的一級賽勝仗增至十六場，追平其個人在○一年的最佳成績。「星捕手」早前並無報名參加凱旋門大賽，如要列陣，馬主須繳付候補報名費。但即使參戰，屆時鞍上人亦要換人，因為戴圖理已肯定會夥拍近兩屆盟主「成全寶」出戰。至於同於周日在隆尚馬場舉行的另外兩場凱旋門前哨戰，五歲馬「樹林之靈」贏出二級賽福伊錦標，應屆法國打吡冠軍「設計名師」則在杜滿樂胯下贏尼爾錦標。



馬場浮世繪