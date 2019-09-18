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﻿勝在有方——極爽力爭跨季孖寶

2019-09-18 列印
　　「極爽」上季晨課和試閘常見口勁太急，出賽次仗加眼罩和頭罩仍然未懂留力，但606場次轉到谷草千二竟可慢放，能跟「天地人」和「獎進」兩匹翌戰均能勝之馬跑近，另有蹄下敗將「開心有你」和「盈多福」再出分別贏四、五班賽，原來屬極強組季軍。難怪再出可補中，且段速和形勢絕不簡單，早段走二疊頭兩段自造46秒51，段段快跟仍能氣走步速相對有利之「君子精神」而彈離當時演出甚準之「鴻圖福星」，證明除去眼罩效果甚佳，已交出四班中上級水準。只跑了四仗之五歲PPG，留在四班加五分而僅多負三磅，試閘走勢更收斂有勁，今次形勢相近下，可像廄侶「鵰神」般成功取得跨季孖寶。

　　「陽明滿滿」上季初於此程入位之表現稍不及前駒，但季尾可在田草千四跟「天意」接近，回師谷草料有新鮮刺激，重配何澤堯有力一鬥。

方駿暉
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