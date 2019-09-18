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日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——越感蓄銳威力大

2019-09-18 列印
　　第七場「越感」過去五季初出得一冠兩季一第五，不入圍的那一季亦跑第六名，證明休後復出威力強勁。這匹八歲老黃忠上季仍能突破評分新高，曾在二班上名，如今又減夠分落三班作賽，絕對不能看輕。

　　第八場「紅粉彩影」有份出試八月三十日的第三組泥閘。該組馬匹之中，至今已有「南莊加好」、「發財寶」及「理想回報」贏馬，水準不俗。「紅粉彩影」上周列後備補不出，取得保護權後匆匆報名今次賽事，相信韋達亦認為馬兒狀態已來，無謂浪費時間再等。事實上，上季尾跑谷草一哩後上接近，已證明場地必合；本周一練者更親自主課考驗，今場定要留意。

珊翠絲
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