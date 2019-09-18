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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——極爽操足再進化

2019-09-18 列印
　　第四場四班千二米，「極爽」上季四、五月跑兩次同程，短期內進幅比預期大，六月歇暑，七月上從化，操到近九月中，才被安排回港，筆者唔敢肯定北上可有成效，抑或再大一歲令馬兒繼續變，所指的變是情緒，延伸至韁口、跑姿都再進化。不論成因，只覺「極爽」有此轉變，應有好無壞，操夠再攻強項，抽到四檔唔難跑，仍抵博！

　　第八場三班千二米，「永同歡欣」上季尾七月復出前，曾停課長達一個月，落場鬥依然唔失色，歇暑後復課至今，執正操練，試夠兩課大閘，由唔受操變受操，狀態亦今時唔同往日，復出所遇對手唔強，夠贏。

子健
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