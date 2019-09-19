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﻿馬場浮世繪——慈善球賽為弱能兒童護助會籌款

2019-09-19 列印
　　「香港賽馬會社區盃」將於周日下午在旺角大球場舉行，當日將上演三場球賽，其中一場為今年復辦，由現役本地騎師和香港足球名宿擔鋼的「雷神邀請隊」對「桂神邀請隊」慈善賽。屆時肯定會披甲上陣的騎師莫雷拉強調，這場慈善賽是為香港弱能兒童護助會籌款，並希望所有善款會直接捐贈到該組纖。因此，他呼籲周日到場支持他們的球迷或馬迷，以及所有善心人士，可自行登入香港弱能兒童護助會的官方網站Http://www.srdc.org.hk，按照網頁上所指示的捐款方法捐獻。

馬場浮世繪
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