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﻿馬場浮世繪——縱橫大地周日星洲爭三冠首關

2019-09-19 列印
　　曾在香港服役的「縱橫大地」，周日會在新加坡克蘭芝馬場角逐當地三冠系列賽的首關千六米賽事萊佛士盃。今次亦是該駒轉投布隆馬房後首次出賽，並交由澳洲騎師湯普新主轡。本來另一匹曾在香港服役的「有得威」亦有報跑此賽，但其後按獸醫意見退出。

馬場浮世繪
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