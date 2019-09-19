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﻿馬場浮世繪——昨晚賽事退款安排

2019-09-19 列印
　　因昨晚在跑馬地夜賽已取消，以下為退款安排。

現金投注：顧客必須於有關賽馬日期後起計六十天內，即九月十八日至十一月十七日期間任何一日，於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款。

　　電話投注及互動投注服務：所有經由電話投注及互動投注服務投注的款項，將直接退回予有關投注戶口。

　　馬場各項預訂設施：顧客如以信用卡預訂馬場設施，有關款項將退回信用卡戶口；如以現金購票，可憑收據或門票於九月十八日至十月二日期間任何一天的賽馬日到馬場或在場外投注處辦公時間內辦理退款。

馬場浮世繪
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