頭號目標——龍城猛將信得過

第四場四班泥地一二○○米。執筆時難以預計臨場賠率形勢，若屆時「龍城猛將」依然有逾十倍，個人認為非常超值。



先計對手，會成大熱的「路路之星」上季一戰此程得亞軍，雖然在直路上曾受困，且所走的跑線也不及對手有利，但末段被其後再出只險勝「怪獸都市」的「愛飛一號」遠遠彈甩之餘，亦被歷來只曾在此役上名的「幸運健康」大幅追近，怎計都不算是很超卓的賽績，若只因配雷神和賽前在試閘中大勝一批庸手而成為一面倒大熱，殊不值博。至於「步履娛飛」雖有降班概念，但上仗在末段無法逼近已完全力弱的「好好利高」，進度似乎仍未足夠取勝；「好運」上仗追勢雖強，但同場「心所欲」蝕盡形勢也可追至只負一身位，且該仗段速稍遜色，水準同樣有疑點，加上中距離馬失了新鮮感後，再跑此程亦可能嫌短。



反觀「龍城猛將」雖然已逾一季半未嘗再勝，但看牠上季在144場次角逐三班此程上名時，頭四名其餘三匹馬是「盈利駿馬」、「上市動力」和「精算閃擊」，卡士絕非今仗的「路路之星」可比。再看上季尾737場次，「龍城猛將」再次在三班此程上名，也只僅負於接戰再跑第二的「公証福將」和上季四戰泥地短途從未脫Q的「地大大」。論賽績級數，很難相信「龍城猛將」在此組四班賽會不夠爭。



「龍城猛將」在暑期後早至八月二日已恢復慢跳，之後四課拍跳又有大閘綵排，以苗廄計工夫算積極，而該課泥地閘其名次雖不算好，但直路上受騎肯追，論態絕無不妥，今仗季初復出即配外籍大師傅，信得過！



仲達