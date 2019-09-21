勝在有方——電子大師縮程出冷

「天生一對」上季兩勝田草千四，其後上到三班轉跑谷草，賺慢步速下跟「活力名駒」和「有備而來」鬥衝也能得接近之殿軍，於此組遇對手減弱，憑新鮮感也可威脅。
方駿暉
日前宣佈暫停名下馬匹「天祿」參賽的立法會議員何君堯，日前發起今日「清潔香港運動」，目標號召三萬人洗淨十八區「牆壁」；何今晨突然在社交網發聲明，該活動如期舉行，為了安全起見，不會清理「連儂牆」，只會清理...
2019-09-21
中美副部長級對話昨日起一連兩天在華盛頓舉行，是時隔近兩個月來雙方首次面對面磋商，為下月初重啟的第十三輪高級別磋商鋪路。外電報道，磋商可能着重於農業課題，包括美國要求中國大幅度增加美國大豆。據報中方官員將會考察美國農業區。 談判於美國時間周四早上在美國貿易代表辦公室舉行。中方有中央財辦副主任、財政部副部長廖岷將率領三十名官員出席，而美方則由副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）牽頭。 路透社報道，此次磋商將觸及農業、知識產權保護，以及強制轉讓技術等，還可能聚焦美國總統特朗普要求中國切斷合成鴉片類藥物芬太尼輸美一事。 美國農業部長珀杜透露，中方的代表團下星期將會到訪...
2019-09-21
聯合國大會周年會議在紐約開幕前，美國政府突然宣佈，下令驅逐古巴駐聯合國常駐使節團兩名成員出境，理由是他們「進行危害及影響美國國家安全的行動」。國務院又限制該使節團的其餘成員只能在紐約曼克頓區內活動。古...
2019-09-21
恒地住宅項目高爾夫‧御苑，現樓日前首度曝光，並於近幾周已逐步收樓，發展商指將於未來一至兩周重推，將先推分層戶餘貨，並將推出新優惠吸客。 恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，「高爾夫‧御苑於數周前...
2019-09-21
中美副部級貿易官員展開新一輪面對面會談，中美貿談進展繼續主導市場情緒，港股跌勢未止。恒指昨日高開63點後，隨即掉頭回落，反覆偏軟，全日波幅僅153點，收市跌33點，報26435點，連跌五個交易日，全周...
2019-09-21
電影《奇幻逆緣》主角「逆年齡生長」，曼城「戴志偉」阿古路亦一樣愈老愈青春，今季五輪英超八次中目標攻門入七球，比年輕時效率更高。藍月今晚聯賽主場對包尾大幡屈福特，此子勢再次展現逆齡射手本色領軍大捷，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now621台今晚10:00直播） 阿古路一一年剛滿廿四歲便加盟藍月，迅即展示射手本色。當哥迪奧拿一六年執教曼城，外界認為其控傳戰術與這名阿根廷射手作風格格不入，可是後者經調校反而逆年齡生長，過去兩季英超俱以廿一球成陣中首席射手兼奪冠功臣，今季效率再提升，五輪八次中目標攻門入七球，和車路士新星譚美阿巴謙並列射手榜榜首。 戒獨食更高效 這名三十一歲射手...
2019-09-21
買家居用品$1已有交易？沒有看錯吧？這次在愉景新城舉辦的「先施優質家居生活展」，確實只需$1起便可入手精美杯餐墊、打蛋器等家品，心動不如行動！ 「先施優質家居生活展」將於9月27日至10月13日舉行，...
2019-09-21
昨日是謝玲玲的生日，今年的生日過得特別有意義，事緣玲玲姐為寶島慈善團體台灣優質生命協會擔任榮譽理事長，該會前晚在台北舉行「2019與愛共舞國標慈善晚會」，玲玲姐特別在會上大展舞技，為大會籌得300萬台...
2019-09-21
即使你甚麼教都不信，到了以色列依然會覺得宗教都關你事的。因為如果宗教不關你事，那你也就不用到以色列來了。 兩大宗教發源之地，從歷史到地名，全部都跟宗教有關，你不信教，《聖經》故事總會聽過，《聖經》故事沒聽過，許多地名總有印象，到了以色列，所到之處，總有些你知道的地名，只要這樣，你的旅遊就充滿新鮮感。這種感覺，在中國內地古城——比如西安——旅行的時候也會湧現，這就是歷史的地方，平時都在書本和故事裏出現，當你親自到了那裏，一個又一個熟悉的地名，就令你走進故事裏面去了。 在充滿宗教故事的地方，宗教也就一定跟你扯上了關係，既然如此，去的教堂也就特別多。當地的導遊都熟悉教堂，一座一座...
2019-09-21
第四場四班泥地一二○○米。執筆時難以預計臨場賠率形勢，若屆時「龍城猛將」依然有逾十倍，個人認為非常超值。 先計對手，會成大熱的「路路之星」上季一戰此程得亞軍，雖然在直路上曾受困，且所走的跑線也不及對手有利，但末段被其後再出只險勝「怪獸都市」的「愛飛一號」遠遠彈甩之餘，亦被歷來只曾在此役上名的「幸運健康」大幅追近，怎計都不算是很超卓的賽績，若只因配雷神和賽前在試閘中大勝一批庸手而成為一面倒大熱，殊不值博。至於「步履娛飛」雖有降班概念，但上仗在末段無法逼近已完全力弱的「好好利高」，進度似乎仍未足夠取勝；「好運」上仗追勢雖強，但同場「心所欲」蝕盡形勢也可追至只負一身位，且該仗段速...
2019-09-21