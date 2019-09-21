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勝在有方——電子大師縮程出冷

2019-09-21 列印
　　「電子大師」暑期末已指出練馬師擅長培養馬匹轉場找尋新鮮刺激而取得佳績，上季尾「自由旺」和「全勝姿態」轉到田草千二米連番得手，便是最佳證明。這匹六歲PPG精英表面看近季谷草成績較佳，但田草也曾得一冠一亞，此場地沒理由不合。上季中於谷草一千米也能追贏路程專家「阿凡達」和「衝亞」，跑短二百米絕不嫌短。何況過往兩季均能一出即勝，確認休後威力特強，如今久別重返田草，新鮮感更強烈下，可從中疊後上縮程出冷。

　　「天生一對」上季兩勝田草千四，其後上到三班轉跑谷草，賺慢步速下跟「活力名駒」和「有備而來」鬥衝也能得接近之殿軍，於此組遇對手減弱，憑新鮮感也可威脅。

方駿暉
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