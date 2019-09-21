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健談馬事——友誼之星四班夠用

2019-09-21 列印
　　今次的四班千四拆開兩組，編在三、五場，韋達分別派「承你所願」及「順意寶」出戰，將匆匆再出的「超能量」，安排轉爭一千，對此三駒而言都公平。第三場「承你所願」現比上季初低十三分起步，韋達唔使傷腦筋，自八月初至今，要做的工夫全做齊，期間左試右試，決定重戴眼罩，卜定莫雷拉跑強項，難得遇到今場少前領馬，對原已夠惡的牠而言，惡上加惡！

　　第五場「順意寶」加眼罩轉跑千四，固然是惡馬，卻比「承你所願」的一組，所遇對手的實力較強，三落四班的「友誼之星」是其一，縱使上季只贏三班弱組，但重返四班已夠用。

子健
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