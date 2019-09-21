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重點出擊——勇闖者重返勝門

2019-09-21 列印
　　第九場三班千二米泥地賽，「勇闖者」由雷神出戰，執筆之時尚有半冷分頭，相信臨場賠率應不會太乏味。此駒往績之佳，不用花太多篇幅作介紹，較值得一提的是上季，牠只曾一次配雷神，而且期間未跑過性能合適的泥地千二米，求減分的心意極明顯。

　　回說「勇闖者」前季在泥地贏馬一役，該季本已累積三場頭馬，評八十二分屬當時的新高位，竟可在蝕盡慢步速之下告捷，並能擒下泥地特佳兼可在二班贏馬的「亞馬寶寶」！上仗「勇闖者」復出跑田草千二配田泰安，部署似屬熱身性質，但竟可在步速前快後快的情況之下追近再出贏馬的「開心好玩」，以及接戰入位的「一片光明」，可知其近況勇銳無比。今仗勝在同場多快馬，除非遇到場地極不利追，否則取勝呼聲高唱入雲！

安西教練
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