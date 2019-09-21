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翠絲過兩關——全民佳知心急交代

2019-09-21 列印
　　第四場「步履娛飛」上仗在三班面對「好好利高」，檔位不利之餘，前速亦不及對手，自然未能放出，但最終仍能夠取得一席第五，演出絕對合格。敗後剛好減一分，今次列陣四班賽事，加上排二檔起步，優勢顯而易見，今場頭馬佳選。

　　兩匹「佳知」在告東尼手上都未能贏馬，練者自必心急交待。第八場「全民佳知」上仗初出爭千四米，臨場換上替工潘頓，即交出來港後最佳的演出，力拼入腳。今次改由莫雷拉執韁，戰鬥力並未下降，加上排一檔走位可更為靈活，有望打開勝門。

珊翠絲

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