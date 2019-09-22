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﻿馬場浮世繪——沈集成巫顯東昨破冰成功

2019-09-22 列印
﻿馬場浮世繪——沈集成巫顯東昨破冰成功
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　　沈集成與巫顯東由上季中開始合作大減，成績也不見突出，昨日這對師徒在頭場作季內第四度合作，結果憑「百里名駒」爆出三十七倍大冷W，賽後二人齊齊開心拉頭馬，成哥更主動與東仔握手，呢鋪食得應？沈集成開季至今次次賽事有馬贏，他開心地說：「『百里名駒』今次賽前換了一位意大利籍騎馬人負責操練，他操練之後建議為馬兒改變配備，結果今仗跑來無咁急，而臨場我亦指示巫顯東要放頭順走，最終贏馬是賺了形勢，當然騎者發揮也出色。」

馬場浮世繪
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