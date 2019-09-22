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﻿馬場浮世繪——第五場巨額單T過關泡湯

2019-09-22 列印
﻿馬場浮世繪——第五場巨額單T過關泡湯
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　　昨日第五場有巨額過關，但罕有地是單T，涉及的是該場「友誼之星」拖「馬驕雄」、「笑傲成功」及「三圓馬覓路」，可惜最終只得「友誼之星」上名，其餘三駒全部無影。

馬場浮世繪
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