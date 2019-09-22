﻿馬場浮世繪——第五場巨額單T過關泡湯

即使你甚麼教都不信，到了以色列依然會覺得宗教都關你事的。因為如果宗教不關你事，那你也就不用到以色列來了。 兩大宗教發源之地，從歷史到地名，全部都跟宗教有關，你不信教，《聖經》故事總會聽過，《聖經》故事沒聽過，許多地名總有印象，到了以色列，所到之處，總有些你知道的地名，只要這樣，你的旅遊就充滿新鮮感。這種感覺，在中國內地古城——比如西安——旅行的時候也會湧現，這就是歷史的地方，平時都在書本和故事裏出現，當你親自到了那裏，一個又一個熟悉的地名，就令你走進故事裏面去了。 在充滿宗教故事的地方，宗教也就一定跟你扯上了關係，既然如此，去的教堂也就特別多。當地的導遊都熟悉教堂，一座一座...

2019-09-21