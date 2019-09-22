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﻿馬場浮世繪——短途馬錦標賽日受注七場

2019-09-22 列印
　　馬會定於本月二十九日（星期日）轉播日本短途馬錦標賽馬日其中七場賽事來港，並設立彩池接受投注，首場轉播賽事將於上午十一時五十五分開跑。而短途馬錦標的最後宣布出賽馬匹名單及排位，將於九月二十七日星期五公布，其餘六場則於九月二十八日星期六在馬會網站公布。

馬場浮世繪
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