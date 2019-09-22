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﻿馬場浮世繪——幸福笑容破班際紀錄時間

2019-09-22 列印
﻿馬場浮世繪——幸福笑容破班際紀錄時間
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　　昨日場地乾快，其中第八場贏馬的「幸福笑容」跨季連捷之餘，更打破三班千六米的班際紀錄時間，未知是否受惠於場地？不過賽後據練者呂健威透露，此駒馬主的願望是贏打吡，看來馬兒的部署應該仍會繼續進取。

馬場浮世繪
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