﻿勁無比捧盃 呂健威苗禮德起孖 田泰安五W包三寶

田泰安昨日先贏苗廄「有錢分」，到第七場則憑羅廄「勁無比」捧走博愛百周年盃，之後直落再贏呂廄「幸福笑容」、石廄「好好利高」及東廄「紅心傾」，五W兼包辦三寶，成為騎師王亦理所當然。至於呂健威與苗禮德都梅開二度，前者累積七場頭馬後，暫時升上練馬師榜首位。此外，何澤堯第五場犯規，罰停賽兩日。



田泰安昨日搏殺手風大順，先後勝出「有錢分」、「勁無比」、「幸福笑容」、「好好利高」及「紅心傾」，其中「勁無比」更捧走博愛百周年盃，練者羅富全賽後透露：「『勁無比』目前跑一哩較千四更好，稍後甚至跑千八米也能應付。本來上仗賽後我已找了利敬國再騎，但他表示要騎『協霸神駒』，所以才改配田泰安，其實田泰安以往曾多次操練前駒，今次算是故劍重逢。」



至於呂健威和苗禮德都起孖，前者憑「大紅包」及「幸福笑容」報捷，賽後更升上榜首。呂健威表示：「『大紅包』經常跑泥地，原因是以往曾在泥地有好表現，所以我才捨難取易，而今次跑直路賽則是馬主建議。上季此駒長期內出血，陣上也比較急躁，早段往往耗力太多，既然今次在草地贏馬，稍後我也會部署牠多跑草地。『幸福笑容』仍是三歲，今仗負重磅當然有難度，但由於牠比較難發揮，因此我仍屬意洋將策騎，剛好田泰安有空檔，結果一拍即合。」



而苗禮德則憑「高耀智星」及「有錢分」包辦第二口孖寶，練者賽後說:「『高耀智星』賽前操練良好，今仗有足夠狀態出戰，所以我認為不用安排試閘便報名出賽。牠入閘後發脾氣，剛巧閘門開啟，令其起步失位，幸好鞍上是最好的莫雷拉，很快讓馬兒恢復走勢，最後階段更力拼險勝。此駒形格不差，上季已證明有質素，可是仍要到今季踏入四歲才交出頭馬，希望之後續有進步，繼續爭取佳績。『有錢分』早在前季便來港，可是跟很多同父馬一樣較為遲熟，幸好今季在低分點起步，今仗牠沿途走勢甚佳，直路後上擊敗對手，發揮出應有實力，倘若狀態保持，季內仍有頭馬見面，至於途程方面，經連番嘗試之後，肯定跑千四米最合適。」



另一方面，昨日泥地賽事大利前領，三場頭馬都是一放到底，包括「精英寶貝」及「好好利高」，前駒練者丁冠豪指：「『精英寶貝』上季曾流鼻血，而且來投初期體形偏瘦，但到了季尾情況已好轉，今季其健康進一步向好，季前我刻意不安排牠試閘，因為我覺得牠跑新鮮感會好，下仗牠要升回三班，希望健康保持良好，但會先小休再作部署。」



「好好利高」練者徐雨石則說：「今日的泥地有利前置，『好好利高』早段與『地大大』鬥搶，當時我也驚一驚，下仗牠要升上二班，但換來負輕磅，爭勝機會仍在。」



此外，利敬國和姚本輝繼上次賽事憑「精簡最好」合作贏馬後，昨日又攜手勝出「綠尚飛馳」，練者賽後說：「『綠尚飛馳』的健康有點小毛病，但到從化操練後幫助很大，其實牠甚有能力，只是比較遲熟，今仗排檔好，騎師發揮亦佳，所以成功取勝。」



記者：文傑、亨利