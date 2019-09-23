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馬場浮世繪——香港賽馬會社區盃延期舉行

2019-09-23 列印
　　原於昨日假旺角大球賽舉行的「香港賽馬會社區盃」大埔和富對傑志，因主辦方面考慮安全問題後，決定將賽事延期。而本來編為頭場前菜，由莫雷拉帶領的「雷神邀請隊」對黃興桂帶領的「桂神邀請隊」的慈善賽，是否會一併補辦，須視乎補賽日子有否跟賽馬日撞介。

馬場浮世繪

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