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馬場浮世繪——美瞳爆冷贏萊佛士盃

2019-09-23 列印
　　新加坡三冠系列首關，途程為千六米的萊佛士盃，昨午於克蘭芝馬場舉行，結果爆出冷門。由練馬師高岡訓練，法國騎師雷馬克策騎的五歲日本雌馬「美瞳」，在直路上力拼壓倒「克林」和「賽菲爾」，最終以十八倍冷門勝出。至於大熱門「快意恩仇」卻專誠請來前新加坡冠軍騎師冼文諾執韁，可惜全程走勢平平，三甲不入。

馬場浮世繪

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