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馬場浮世繪——霍利時開齋寄望鑲白旗

2019-09-24 列印
　　霍利時於上周三谷戰本擬大舉出擊，出馬更多達十匹，可惜卻不幸遇上賽事因「天祿」事件取消，變成請纓無路。而當晚其中六匹參戰馬，已轉而報跑明晚賽事，不過多駒都抽得外檔，對此，霍利時苦笑謂是「意料之內」，並謂這是「莫非定律」，即是凡有可能出錯的事，最後都一定出錯。他說如今只好將開齋希望放在第八場「鑲白旗」身上。此駒上周跑千八米的排檔較明晚更差，今仗抽七檔起步，霍利時說只要早段步速正常，「鑲白旗」有望在末段發力挑戰，有機會走入前列。

馬場浮世繪
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