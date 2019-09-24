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馬場浮世繪——潘明輝明夜谷戰起升格

2019-09-24 列印
　　潘明輝於剛周六策「精英寶貝」打開今季個人勝門，這場勝仗亦是其在港第九十五場勝仗，因此按馬會規例，火車潘由明晚谷戰開始，其減磅優惠將由三磅下調至兩磅。明晚九場谷戰，潘明輝只頭馬無份披甲，且看升格後的首次賽事，能否即有馬贏。

馬場浮世繪
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