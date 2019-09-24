馬場浮世繪
馬場浮世繪——潘明輝明夜谷戰起升格
馬場浮世繪
必用相應武力制止 警方嚴厲警告 搶槍後果自負
上周末十多名激進示威者在屯門圍毆一名警員期間，有人企圖搶槍，警方發出最嚴厲警告，指任何人企圖搶槍，警員必定會使用相應武力制止，後果自負。被問到警員會否發射真槍，警方未有正面回應，但強調會按現場情況，決...
2019-09-24
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近100幼兒逼爆醫院救治 東莞幼園集體食物中毒
東莞市「蒙田幼兒園」爆食物中毒。據周一早上的最新通報，截至九月二十三日零時，東莞及深圳兩地因事件而住院及留院觀察增至一百零三人，當中幼兒有九十九個，教職工及家屬四個，目前患者的病情穩定，無死亡及病危的個案。 當局將整治學校食堂 而導致食物中毒的源頭尚未確認，有待進一步調查。 鳳崗鎮疾控中心上周六接到該鎮蒙田幼兒園報告，陸續有家長反映孩子出現不適，疑似食物中毒。市鎮兩級衞生健康部門會市場監管、教育、公安等部門介入調查，安排專家及組織去幫助幼童治療。據內地媒體報道，當地的醫院幾乎都被幼童塞滿，一時間哭聲不斷。 市衞生健康局表示，會盡快查明事件真相，並會立即對全市學校幼稚園和工廠...
2019-09-24
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瑞士冰川舉行「葬禮」
瑞士居民為皮措爾冰川舉行「葬禮」，全球暖化問題正刻不容緩。周日發表的一份最新報告指出，全球氣溫上升的速度正在加快。此外海水溫度上升，已經開始影響龍蝦及貝類的生長。 周六約一百名瑞士居民為紀念阿爾卑斯山脈的皮措爾冰川消失，他們穿上黑衣爬上海拔約三千米的皮措爾山，為冰川舉行「送葬儀式」。過程中有牧師和科學家演說，還有阿爾卑斯號角伴奏，並獻上花圈，以示哀悼。 周日世界氣象組織（WMO）發表的新報告指出，由二○一四年至二○一九年的五年間，是有紀錄以來最熱的時期。在上述五年間，估計全球平均氣溫比工業化（一八五○至一九○○年）之前的水平，高了攝氏一點一度，比二○一一至二○一五年高了攝氏...
2019-09-24
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睇樓量跌一半 九龍站豪宅議價空間約3%至5%
市場負面消息濃罩下，九龍站豪宅睇樓量下跌約一半，最近成交以3房1套單位主導，先有擎天半島有低層戶放售約半年，以市價2200萬易手，累減逾一成；漾日居則有向東南的放盤單位，以2380萬成交，呎價逾2.5...
2019-09-24
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金融海嘯以來最差 貿發局料港出口倒退4%
中美貿易談判枝節頻生，貿發局再度下調今年出口預測，由上季料增長2%調整至收縮4%；第三季出口指數亦大跌9.9點，至27.4點，兩者數據均為10年前金融海嘯以來最差。貿發局研究總監關家明表示，目前仍有約...
2019-09-24
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巴塞止頹可期 美斯滿血拆黃潛
巴塞隆拿上輪西甲意外不敵CF格蘭納達錄開季第二場敗仗，相信阿根廷射手美斯不可再推遲復出擔正的時間，在今晚西甲主場對維拉利爾正選上陣，帶領巴塞在魯營以一場大捷來振奮士氣，讓球主客和讓兩球照捧「主勝」。（Now4K611、632台周三凌晨3:00直播） 美斯的小腿傷患已告痊瘉，但教練華維迪為穩陣起見在上輪聯賽繼續安排他任後備，至球隊半場落後0:1才於換邊後派他上場。 美斯雖未能阻止巴塞最終淨吞「兩蛋」，但他上陣四十五分鐘交出兩次射門其中一次中目標，以及兩次關鍵傳送和三次傳中球，狀態已回復八、九成足以在今仗正選上場，與蘇亞雷斯和基沙文聯手攻堅。 魯營交手八連勝 客軍維拉利...
2019-09-24
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鳥取朝聖 動漫劇場
鳥取縣（Tottori）一直都被視為日本的動漫樂園，好像由《鬼太郎》及《名偵探柯南》等人氣漫畫發展而成的遊點早已廣受注目，而小城倉吉及濱海小村御來屋，更有精采的手辦模型展覽、猶如漫畫寶庫的旅館，叫人感...
2019-09-24
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《嗜血》Jodie封后 《紐約》Billy稱帝 《權力遊戲》囊括12獎 膺艾美獎大贏家
《第71屆艾美獎頒獎禮》昨日在美國洛杉磯舉行，已播畢的神劇《權力遊戲》第8季雖然劣評如潮，仍爆冷贏得最佳劇集，Peter Dinklage更破紀錄、四度憑此劇贏得男配角獎，《權》連同日前獲頒的技術獎共...
2019-09-24
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社論——搶槍高危 引火自焚
近日激進示威者的暴力行為全面升級，除了瘋狂向警員投擲汽油彈之外，上周末在屯門衝突之中，有人試圖搶奪警員的佩槍，若他們繼續這危險行為，將會置其他人和自己於極度險境。 在過去三個多月的反修例示威衝突中，警方按應對示威的守則，盡量與示威者保持合理距離，以施放催淚彈或發射橡膠子彈等武力，驅散示威者，減少雙方接近，避免發生埋身肉搏而引致傷亡。 激進示威者似有計劃地把暴力升級，他們已不再懼怕催淚彈，敢於走近警員，目的是掟汽油彈，圖傷害警員，早前便有警員為保障自身和同袍的安全，擎槍指向投彈者，才把他們嚇退。 但近日有人變本加厲，上周末有十多人圍毆一名警員，期間蓄意搶奪警員裝備，一人搶走警...
2019-09-24
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馬場浮世繪——霍利時開齋寄望鑲白旗
霍利時於上周三谷戰本擬大舉出擊，出馬更多達十匹，可惜卻不幸遇上賽事因「天祿」事件取消，變成請纓無路。而當晚其中六匹參戰馬，已轉而報跑明晚賽事，不過多駒都抽得外檔，對此，霍利時苦笑謂是「意料之內」，並謂這是「莫非定律」，即是凡有可能出錯的事，最後都一定出錯。他說如今只好將開齋希望放在第八場「鑲白旗」身上。此駒上周跑千八米的排檔較明晚更差，今仗抽七檔起步，霍利時說只要早段步速正常，「鑲白旗」有望在末段發力挑戰，有機會走入前列。 馬場浮世繪
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