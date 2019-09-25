﻿頭號目標——善傳千里級數最高

第二場五班一二○○米。兩周前谷中五班一千米，筆者推介「哈蝦王旺」，最主要理由是該組五班對手非強，深信此駒憑藉能在四班接近的級數，足以欺凌弱手。今次推介「善傳千里」，理由亦是一樣。



比較本季022場次與今組參戰馬，022除了「天皇巨星」上季能贏「全勝姿態」，算是五班頂馬之外，餘駒只值五班中級。反觀今組馬有「明月昇輝」今季轉倉即勝，雖然蹄下敗將再出成績不算突出，但本身勝在彈甩取勝，在五班或稍超級；其餘「爪皇轟天」、「競駿千里」跑出水準亦起碼具五班頂水準。因此，今組馬平均實力應比022為高。不過同樣地，「善傳千里」證明過的級數亦必高於「哈蝦王旺」。



首先，「哈蝦王旺」上季在四班只跑獲兩次沒太大威脅的第四，但「善傳千里」即使不計在上手馬房時兩捷千四米，單計上季轉文廄後在717及764場次打疊兩仗在四班千二米接近，賽績已非今仗對手可比。尤其是764場次，此駒在直路上較遲望空且曾受擠壓之下，僅半身位落後如今跑三班賽的「天地人」，計實力起碼比高「哈蝦王旺」半班。至於「善傳千里」之後在800場次成績倒退，全因轉彎被頂在當日極不利的三疊，但本身已彈離了走相同跑線的三四班升降機「傳奇」，表現其實絕不遜色。



「善傳千里」暑期小休兩周後，做足工夫兼兩試大閘而臨，再回配兩捷之拍檔潘頓，擺明有意一出即拼，雖然排十一檔會有難度，但信任憑騎者的出色走位可克服，本身上季尾既已重踏正軌，要在五班勝回一場應非難事。



仲達